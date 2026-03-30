記事ポイント東京都が「第25回 H2 & FC EXPO 春 国際 水素・燃料電池展」に出展会期は2026年3月17日から3月19日まで事前来場登録で東京都ブースを予約不要で観覧可能東京都は、東京ビッグサイトで開催される「第25回 H2 & FC EXPO 春 国際 水素・燃料電池展」にブースを出展します。会期は2026年3月17日（火）から3月19日（木）までで、第25回 SMART ENERGY WEEK【春】の構成展示会のひとつとして実施されます。東京都はエ