記事ポイント京都府立堂本印象美術館で竹内浩一を紹介する特別企画展を開催会期は2026年4月12日から6月7日まで洗練された色彩と精神性を備えた作品世界に触れられる京都府立堂本印象美術館で、開館60周年記念の特別企画展「第2回現代作家展 竹内浩一 風が迎えて」が開催されます。会期は2026年4月12日（日）から6月7日（日）までです。竹内浩一は京都の型染友禅を家業とする家に生まれ、テキスタイルデザイナーとして活躍した後、