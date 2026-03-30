２８日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌3月30日】中国甘粛省敦煌市が春の観光シーズンを迎えた。多くの人が鳴沙山・月牙泉風景区で景観を楽しみ、シルクロードの風情を味わい、敦煌文化の魅力に触れている。２８日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉風景区の景色。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉