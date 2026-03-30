国際スケート連盟（ISU）は29日、フィギュアの今季「ISUスケーティング・アワード」受賞者を発表し、最優秀プログラム賞に男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）のショートプログラム（SP）を選出した。プラハで行われた授賞式に出席した鍵山は「五輪シーズンで自分らしいプログラムをつくっていただいた。五輪や世界選手権で自分らしい演技ができた」と喜びを口にした。最優秀コーチ賞で最終候補に残っていた父・正和氏