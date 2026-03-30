2019年10月に大阪府堺市で中学2年生の女子生徒が亡くなった問題で、母親が生徒のスマートフォンからいじめを示すメッセージを発見し、市が再調査を決めたことが報じられた。この報道に対し、Yahoo!ニュースのコメント欄では、いじめ問題への司法の関与や、デジタル時代における親の役割などについて様々な意見が寄せられている。【写真】トモコさんのスマホには、バレー部の同級生から送られたキツイ言葉使いのLINEが並んでいた