愛知県漬物協会は3月5日、あいち産業科学技術総合センター 食品工業技術センターで「令和7年度漬物技術研究会」を開催した。曽我公彦会長は「これまで漬物はおいしい、こだわっているという言い方しかできなかった。値上げのニュースが流れると財布の紐が固くなって、漬物という食卓のプラスアルファの部分まで手が伸びず、カットされている。なんとかするために特売を打ったりしてしのいでいると聞いているが、それを繰り返し