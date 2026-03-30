ダイソーで見つけたスケルトンラメのファンは、手軽さと可愛さを兼ね備えた優秀プチ家電。実際に使ってみると風量は強すぎず、冷房の効いた室内でのサポートにぴったりな使い心地です。音も静かで持ち運びしやすいコンパクト設計が魅力。さらに、カラビナ付きという嬉しい誤算もあり、お値段以上に満足感のある代物です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クリア扇風機（ライト付き、ラメ）価格：￥1,100（税込）バッ