キッチンツールを買い替えようとダイソーをチェックしていると、好みにピッタリな商品を発見。キッチンに馴染みやすいナチュラルな見た目と、傷んできた際の廃棄のしやすさを考慮して、天然の竹を使用した調理スプーンとトングを選んでみました。確かにおしゃれさはバッチリ。ですが、いざ使ってみると意外な結果に…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：竹製トング、調理スプーン価格：各￥110（税込）販売ショップ：ダイ