可愛いお弁当を作るのに手軽なのが型抜きグッズ。ハムやチーズを可愛くカットするだけで、凝ったように見えてランチも楽しくなりますよね！ダイソーの『型抜きプレート（ねこ）』なら、簡単にカットできて扱いも楽。プレートなので洗いやすく、保管がしやすいです！ねこちゃんやお魚型の可愛いおかずが作れますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：型抜きプレート（ねこ）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソー