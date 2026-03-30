セリアのシリコーン製のおかずカップは、見た目はシンプルでも使いやすさは抜群。洗いやすく、フチがストレートで詰めやすいのが◎汁気のあるおかずも隣に移りにくいんです。さらにそのままレンジで温められ、様々な形・大きさのお弁当箱にフィット。毎日の弁当作りがぐっとラクになる、地味だけど手放せないアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：洗いやすいシリコンおかずカップ 大2個入／洗いやすい