［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月28日／ハムデン・パーク日本代表のスコットランド戦は、後半に伊東純也が挙げたゴールにより、１−０の勝利を収めた。後半は伊東をはじめ途中出場の上田綺世、三笘薫、鎌田大地らカタールW杯からの主力メンバーが貫禄を示す形となったが、先発した後藤啓介や佐野航大、鈴木唯人といったA代表の経験が浅いメンバーでも、スコットランドを相手にそれなりのパフォーマンスを見せ