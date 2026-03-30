沖縄県の玉城デニー知事は30日、任期満了に伴う9月の知事選に関し、4月下旬に正式に立候補を表明する方向で調整していると明らかにした。今月28日に表明する予定だったが、辺野古沖で2人が死亡した船の転覆事故を受け延期していた。