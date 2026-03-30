２０１６年リオデジャネイロ五輪の競泳女子日本代表で、２４年限りで現役を引退した今井月さんが２９日、インスタグラムを更新。「朝は苦手だけど走り出したら気持ちいい今年の目標はハーフマラソンに出ることです」と記し、皇居周辺などでのランニングの写真を投稿した。スタイリッシュなウエアからは鍛え抜かれた美しい腹筋もチラリ。フォロワーからは「カッコ良すぎるスタイル」「月さん、可愛すぎてスタイル良すぎて」