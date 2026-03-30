中国の航空会社が、北京と北朝鮮の平壌を結ぶ航空便を6年ぶりに再開しました。記者「空港の電光掲示板には、中国国際航空の平壌行きの便の情報が掲載されています」きょう（30日）、6年ぶりに再開したのは、中国国際航空が運航する北京と平壌を結ぶ便です。北京と平壌を結ぶ航空便は、新型コロナが流行した2020年に運航を停止。2023年に北朝鮮の高麗航空が運航を再開しましたが、中国の航空会社は再開していませんでした。中国国際