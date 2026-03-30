30日午前10時12分ごろ、鹿児島県、沖縄県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の与論町、沖縄県の名護市と国頭村、それにうるま市です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県与論町□沖縄