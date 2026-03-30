◇米女子ゴルフツアーフォード選手権最終日（2026年3月29日アリゾナ州ワールウインドGC＝6675ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、3位から出た勝みなみ（27＝明治安田）が7バーディー、ボギーなしの65をマークし、通算23アンダーで3位に入った。同じく3位スタートの岩井千怜（23＝Honda）は71で回り、17アンダーで9位だった。71で回った畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）、72で回った吉田優利（25＝エプ