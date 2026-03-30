27日に最終回を迎えた〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の初回から最終回（全125話）までの期間平均世帯視聴率が、15・2％（関東地区）だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。前作「あんぱん」の16・1％を0・9ポイント下回った。最高視聴率は第52回の16・5％。期間平均個人視聴率は関東地区で8・4％だった。朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（