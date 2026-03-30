金光大阪「伝説の部長」櫻井富男インタビュー（後編）金光大阪野球部の歴史の扉を開いた吉見一起との思い出は、高校卒業後にも広がっていく。吉見はその後、トヨタ自動車を経て、2005年のドラフト希望枠で中日に入団。その知らせに、熱心な中日ファンだった櫻井富男の両親は大いに喜んだという。教え子である吉見一起（写真左）の仲人も務めた櫻井富男（写真は本人提供）【父の誇りだった吉見一起の仲人】「とにかく、親父とおふ