ドジャー・スタジアムに新たな名物誕生か。３年総額６９００万ドルで加入した守護神のエドウィン・ディアス投手（３１）が２７日（日本時間２８日）のダイヤモンドバックス戦で５―４の９回に登板すると、キャッチなメロディーのトランペットの生演奏が球場に響き渡り客席は騒然となった。ＭＬＢでもっともテンションの上がると入場曲言われるオーストラリア出身のアーティスト、ティミー・トランペットの「Ｎａｒｃｏ」だ。８