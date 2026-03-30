『うろおぼえ一家のおでかけ』（理論社）よりちょっととぼけた魅力で幅広い世代に人気の絵本「うろおぼえ一家」シリーズ。最新作となる５冊目『うろおぼえ一家のおでかけ』（理論社）が刊行されました。作者の出口かずみさんに、シリーズ誕生の裏側や、作家デビューに至るまでのことなどたっぷりお聞きしました。（文：大和田佳世）お話を聞いた人出口かずみ(でぐち・かずみ)1980年佐賀県生まれ。作品に『どうぶつせけんばなし』