巻上公一さん実験精神あふれるバンド「ヒカシュー」を率いる巻上公一さんが、第３詩集「眼差（まなざし）から帰還する」（左右社）を昨年、発表した。シュールで、ときに社会的で、みずみずしい言葉の連なりが、読み手を異世界へといざなう。自らの肩書に「詩人」を加えたのは、第１詩集で第１回大岡信賞を受賞してから。だが、これまで歌詞として発表してきた作品も「最初から詩のつもりで書いていた」。中学生の頃に「寺山