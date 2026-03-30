「食べ放題」か「食べ比べ」。自分のスタイルで選択できる！2023年7月にリブランドオープンした、地上28階の高層アーバンリゾートホテル「グランドプリンスホテル大阪ベイ」のイチゴアフタヌーンティーは、さまざまな「いちごの楽しみ方」に合わせて2つのプランから選べるのが最大の特徴です。「とにかくお腹いっぱい旬のいちごを楽しみたい」という人には＜フレッシュいちご食べ放題プラン＞、「量は控えめに、品種ごとの違いをじ