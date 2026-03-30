”マスクメロン”をふんだんに使ったアフタヌーンティー「グランドニッコー東京 台場」の2階にある、吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐ「The Lobby Cafe（ザ ロビー カフェ）」では、季節らしさを生かしたアフタヌーンティーを提供しています。2026年3・4月は、高級品種であるジューシーな“マスクメロン”が主役のぜいたくなアフタヌーンティーです。「マスクメロンアフタヌーンティーセット」のメニューをご紹介！上