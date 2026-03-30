BTSが除隊後、初めて完全体でリリースしたアルバム『ARIRANG』が、「ビルボード200」で1位を獲得した。米ビルボードは3月30日、チャート予告記事を通じて、5thフルアルバム『ARIRANG』がルーク・コムズの『The Way I Am』、モーガン・ウォーレンの『I'm The Problem』などを抑え、メインアルバムチャート「ビルボード200」で1位に上ったと発表した。【注目】BTSの新譜で注目、「アリラン」とは何かこれによりBTSは、イギリスに続き