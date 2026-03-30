BTSのVが芸能界入り父の夢を明かした。3月29日、YouTubeチャンネル「妖精ジェヒョン」では、「こんにちは、BTSのVです。よろしくお願いします！」と題された動画が公開された。【写真】V、ベッド写真流出かこの動画でVは、中学1年生の時にサックスを習い始めたエピソードを披露。「小学校を卒業して中学校に上がる頃、“夢を現実にするために動きたい”と父に話したら、“それなら楽器を一つくらいは習いなさい”と言われた。芸術