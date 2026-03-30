オオサカムセンデンキ(大阪市西区、島田和明社長)が運営する「PACKN-TO(パクント)」は3月25日から31日までの期間、「塩を知る〜高知の天日塩」で阪急うめだ本店地下1階にイベント出展した。パクントは同社初の飲食ブランドで、昨年開催された大阪関西万博のヘルスケアパビリオン内に通期でブース出店していた。万博後は、イベント催事などで出店をしてきた。阪急うめだ本店では、大阪関西万博でも提供していた「PACKN-TOの塩おにぎ