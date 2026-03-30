デート中、向かいから来た男性と肩がぶつかったり、電車に乗るとき後ろから押されたりして、他人とケンカになりそうになることがあるかもしれません。そんなとき女の子はどんな対応を求めているのでしょうか？今回は、女の子に「デート中、他人とケンカになりそうなとき、女の子が求める『大人な対応』７パターン」をご紹介します。【１】汚い言葉を控え、丁寧な言葉で話す。「相手を挑発し、モメようとするのは絶対ダメ。そんな