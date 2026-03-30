放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、立川談志の最後の弟子の真打昇進を祝うとともに、談吉から改名した「立川談寛」という名前の裏話を明かす。＊＊＊歌舞伎、落語、大相撲など古いエンタメの世界には「襲名」というシステムが今でも存在する。喜劇（コメディアン）の世界ではその芸は一代限り。名前