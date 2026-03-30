女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）の最終回が２７日に放送され、世帯平均視聴率が１５・５％だったことが３０日、分かった。個人視聴率は８・４％。初回からの全話の期間平均視聴率は世帯１５・２％、個人８・４％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１６・０％（個人視聴率８・７％）でスタートした今作。最高番組平均視聴率は世帯１６・５％、個