佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。「桜情報」 福岡市の油山市民の森の桜は満開となりました。一方、同じ福岡市でも、舞鶴公園や西公園ではまだ五分咲きにも達していません。また、開花の進んでいる地域で心配なのが「花散らしの雨」です。 「天気の予想」 30日は前線や低気圧が通過する影響で、広い範囲で雨が降るでしょう。福岡県や佐賀県では昼すぎから降り出し、夕方には本降りの