おそらくこのまま終わるはずがない。先を読むのが怖いとすら身構えてしまうのは、『二人の嘘』、『流氷の果て』に続く一雫ライオン氏の新作『六月の満月』のプロローグにこんな一節があるからだ。〈見えるときもあれば見えないときもある。欠けているときもあれば、真ん丸のときもある〉〈まるでそれは人が感じる幸せなんてものに似ていた〉〈幸せだった〉〈あたたかい場所だった〉〈あいつが来て――なにかが変わった〉〈猫が死