東映アニメーションは、アニメ『おジャ魔女どれみ』シリーズの新コンテンツ『おジャ魔女どれみにょん』を発表した。公式YouTube・TikTokアカウントを開設し、ショートアニメの配信をスタートさせた。【動画】いい感じ！公開された『おジャ魔女どれみ』ショートアニメ『おジャ魔女どれみ』は、1999年より朝日放送・テレビ朝日系列で4年間放送された人気シリーズ。ひょんなことから魔女見習いになった3人の少女、どれみ、はづき