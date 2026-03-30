春のティータイムをぐっと華やかにしてくれる、爽やかなレモンスイーツが登場♡洋菓子ブランド「フランセ」から、表参道本店限定の特別なパニエや季節限定ミルフィユが発売されます。瀬戸内レモンの爽やかな酸味とバターのコクが織りなす味わいは、これからの季節にぴったり。ちょっと贅沢なひとときを楽しみたい方におすすめです♪ 表参道限定の贅沢パニエ 「フランセパニエ レモンキャラメル」は1個8