東京都立墨田産院（閉院）で出生時に別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さん（６７）について、都は３０日午前、生みの親を発見できなかったと江蔵さんに報告した。文書調査への未回答者にさらなる働きかけは行わず、半年で実質的に調査を終結する。江蔵さんは都に対し、調査に実効性を持たせて継続するよう改めて求めた。江蔵さんは１９５８年４月に同産院で生まれたが、２００４年、ＤＮＡ型鑑定で育ての親と血縁関係のない