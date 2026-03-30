俳優の高石あかりが主演を務めたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（全125回）が3月27日に最終回を迎え、世帯平均視聴率15.5％、個人8.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した。期間平均では世帯15.2％、個人8.4％となり、約半年にわたる放送を締めくくった。【写真】最終回後に解禁…貴重な3ショットを公開！本作は、松江で育ったヒロイン・松野トキ（高石あかり）の人生を軸に、異文化との出会いと夫婦の絆を描いた物語