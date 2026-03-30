中井亜美のポーズをまねる鍵山優真＝29日、プラハ（共同）【プラハ共同】国際スケート連盟（ISU）は29日、フィギュアの今季「ISUスケーティング・アワード」受賞者を発表し、最優秀プログラム賞に男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）のショートプログラム（SP）を選出した。スティービー・ワンダーの「IWish（回想）」をユーチューバー「かてぃん」こと人気ピアニスト角野隼斗さんらがカバーしたジャズ音楽。鍵山