出生数の減少が止まらない。いま日本で何が必要か。家族の幸せの経済学を提唱する東京大学の山口慎太郎教授（４９）は「子を持つ親の費用負担や働き方制限などコストばかりに目が向いている。育児のパフォーマンス（成果）というポジティブな面にも注目してほしい」と呼びかけている。「保育園落ちた日本死ね」から１０年武力衝突のような目の前の危機とは異なり、目に見えにくく長期的に国力を損なう少子化は「静かな有事」と