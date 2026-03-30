女優の大原優乃（26）が30日までに、自身インスタグラムを更新。元日向坂46の女優齊藤京子（28）とのオフショットを投稿した。「きょんこ♡♡教場オフショット」と題し、映画「教場Requiem」で共演する齊藤と並んで顔を寄せ合った、警察制服衣装でのツーショットを公開。「いつも所作訓練のときに、背の順で1番後ろの2人。辛い時こそ共有して共に乗り越えた、大切な仲間ですまたご飯行こうねっ」とつづり、公私とも