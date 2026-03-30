ゾンビ企業とは、すでに実質的には立ち行かなくなっているにもかかわらず、公的支援などによって存続している企業のこと。帝国データバンクの最新調査（2026年1月公表）によれば、ゾンビ企業は約21万社に上ると推計されています。こうした企業を減らしていくことが国の暗黙の前提であり、それは人材・転職市場にとっても決して無関係ではない――そう語るのは、サーチ・ビジネス（ヘッドハンティング）の先駆者、東京エグゼクティ