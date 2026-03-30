新幹線で起こった不思議なシンクロニシティ（共時性）がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】新幹線で個性派駅弁食べてたら…まさかお隣さんも！「新幹線で駅弁食ってたら、隣に座ってきた他人が全く同じ弁当で笑ったwwwww よりにもよってこんな可愛い駅弁買った時に限って被るとかwwwww」とその模様を紹介したのはえねるさん（@enelusan）。えねるさんが食べていたのは昭和39年発売のロングセラー駅弁「チキン弁当」。容器に