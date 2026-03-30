ビッグな新ヤリスクロス場所が変われば、同じ車名でも違うクルマになってしまう。そんな自動車業界あるあるの代表例といえばトヨタ「ヤリス」でしょう。たとえば中国や東南アジア地域にいって“ヤリス”といえば日本とは異なるクルマを指します。それも「デザインがちょっと違う」なんて言うレベルではなく、車体そのものが違う。中国や東南アジア向けのヤリスは、日本のヤリスよりもひとまわり大きいんですよね。【画像】超