よそのお子さんの帰宅後のルーティンが気になるママも少なくないのではないでしょうか。年少さんの男の子のママから、ママスタコミュニティにこんな質問がありました。投稿者さんは、“にんじんをぶら下げる”と物事が進みやすいお子さんの性格を考えて、夕飯、歯磨き、お風呂をすべて終えてから遊ばせたいと思っているそうですが……。『旦那から「寝る前に遊ばせるなんて、見たことも聞いたこともない」と大反対されました。息子