きょう午前、天童市川原子の畑で火災が発生しました。現在消防による消火活動が行われています。 消防によりますと午前10時前、天童市川原子の住民から「火が出ている」と119番通報がありました。 現場は畑の中で、いわゆる「野火」の状態だということですが、通報したのは現場で何かを燃やしていた男性とみられ、聞き取りに対し「想像以上に燃えてしまった」などと話しているということです。 ケガ人は今のところ確認されてい