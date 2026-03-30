こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で大学2年生の「ともみ」です！みなさんは校閲という仕事を知っていますか？書籍に関わる仕事というと、作家や記者のような書き手を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、私たちが普段読んでいる新聞や書籍が世の中に出るまでに、書き手だけではなく裏側から支える多くの人が働いています。私は小学生の頃に見たドラマで校閲という仕事を知り、書籍が出るまでにこんなにも時間と労