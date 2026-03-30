＜フォード選手権最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが、終了した。【写真】畑岡奈紗がホールインワンで高級車ゲット前年覇者のキム・ヒョージュ（韓国）が、首位から出た最終日も「69」と伸ばして逃げ切り。トータル28アンダーで連覇を達成した。先週の「フォーティネット・ファウンダーズカップ」に続く2週連続優勝で、米ツアー通算9勝目。2024年大会覇者のネリ