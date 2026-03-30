通算26勝目を挙げたヤニク・シナー＝29日（ゲッティ＝共同）テニスのマイアミ・オープンは29日、米マイアミで行われ、男子シングルス決勝でヤニク・シナー（イタリア）がイジ・レヘチカ（チェコ）を6―4、6―4で下し、今季ツアー2勝目、通算26勝目を挙げた。（共同）