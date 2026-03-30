三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで２９日に行われた「Ｆ１日本グランプリ（ＧＰ）」の決勝。満開の桜が舞う中、この日だけで約１３万人が詰めかけ、３日間にわたる熱戦に幕を下ろした。鈴鹿サーキットを運営する「ホンダモビリティランド」によると、３日間で計約３１万５０００人が来場し、開催地が鈴鹿に戻った２００９年以降で初めて３０万人を超えた。昨年から５万人弱の増加となった。日本人の正規ドライバーが不在の中、