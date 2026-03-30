2025年、警察が認知した特殊詐欺およびSNSを利用した詐欺（投資詐欺、ロマンス詐欺等）の被害額、被害件数はともに増加、23年から3年連続での大幅な増加となった。 警察庁の発表によると、被害額は過去最悪だった24年を上回る約3241億円（暫定値での発表）、件数も同様に約4万3000件に達した。 毎回注意喚起がなされるものの、詐欺被害が一向に減らず、増えつづける背景にはAIの悪用と新しい手口の登場がある。（ITジャー