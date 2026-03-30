薩摩、大隅、種子島・屋久島地方ではきょう30日夜から大雨のおそれがあります。 土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分な注意が必要です。 低気圧からのびる前線が31日に奄美地方まで南下する見込みで、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 種子島・屋久島地方ではきょう30日昼すぎからあす31日昼前にかけて、大隅地方では30日夕方から31日朝にかけて、薩摩地方では30日夜遅