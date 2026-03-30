免疫力を上げる居酒屋おつまみベスト３ 揚げ物ばかりはＮＧ！ヘルシーなものを選ぶ 居酒屋のおつまみというと、唐揚げやフライなど、カロリーの高いものを連想しがちです。しかし、居酒屋のメニューをよく見て、体にいいものを選んでいけば、意外とバランスのいい食事ができるのです。 オススメは、納豆を使ったおつまみです。納豆オムレツやイカ納豆など、店によって工夫を凝らした料理があり、食べやすいも